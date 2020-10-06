Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 4,41 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.165,12 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,39 arttı. Sektör endeksleri arasında spor, yüzde 1,88 ile en çok kazandıran, tek düşüş ise yüzde 0,35 ile turizm oldu.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin Eylül ayında yüzde 0,97 ile beklentilerin altında kalmasının ardından Borsa İstanbul'da olumlu bir seyir izlendi. Yüzde 1,37 değerini toplayan ve 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını 1.160,71 puanla gerçekleştiren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç dediği 1.155 puanı da aştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu edilmesiyle küresel risk iştahının arttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşviklerin devam edeceği beklentileri ve iyi gelen makroekonomik verilerle birlikte, tahminler.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin konuşmalarının bugün takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirtti.

Analistler, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelerle ilgili alınan önlemlerin gündemde kaldığını, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.155'in üzerinde olması durumunda yeni hedefin 1.180 olacağını belirtti.