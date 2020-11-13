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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:00:01 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.277,06 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,31 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.277,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 1.303,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.271,75 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişelerin, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu, yurt içi piyasaların ise açılışta pozitif ayrıştığını bildirdi.

Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 yükseleceği tahmin ediliyor.

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