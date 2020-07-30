Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesi açılışta yüzde 0,14 artışla 1.137,17 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,63 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.137,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile ulaştırma oldu.

Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 1,49 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.135,55 puandan tamamladı.

Bugün, Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleştirilecek.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.