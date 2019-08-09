Borsa güne yatay başladı Borsa, güne yüzde 0,08’lik yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,08’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,08’lik yükselişle başladı. Endeks, 80,96 puanlık artışla 99 bin 289 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,61 arttı.

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