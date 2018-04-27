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Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,20 yükselişle 107.228,70 puandan başladı.

27 Nisan 2018 Cuma 10:43
Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100endeksi, 213,56 puan ve yüzde 0,20 artışla 107.228,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 1,76 ile finansal kiralama, faktoring oldu. 

Dün döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle 108.224,92 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşeşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 107.015,13 puandan tamamladı.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 psikolojik seviyenin altına inmesinin ve AvrupaMerkez Bankası'nın dün politika faizini değiştirmemesinin küresel piyasalarda pozitif bir seyrin hakim olmasına neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 puanın altına inilmesi durumunda 105.700 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, yükselişlerde 110.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:43
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