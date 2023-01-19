Borsa güne düşüşle başladı! İşte o veriler...

Fed yetkililerinin açıklamaları ve son dönemde açıklanan ABD istihdam-enflasyon verileri, Fed'in şubat ayındaki toplantısında daha temkinli bir duruş sergileyeceğini gösteriyor. Dün ABD'de aralık ayı sanayi üüretim verisinin Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmesi, resesyon kaygısının devam etmesine neden olmakta. Bu başlıklar küresel piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmesine yol açıyor. Bugün içeride TCMB'nin faiz kararı takip edilecek.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,79 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 20,31'den alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü yüzde 1,30 artışla 5.384,17 puandan tamamladı.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 5.371,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,89 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 5.371,28 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,49'la kimya, petrol, plastik oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından ÜFE'deki iartışın da beklentilerin altında kalması, gelecek dönemde fiyat baskılarının daha da hafifleyeceği görüşlerini destekledi. Pozitif enflasyon verilerine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ve zayıf makroekonomik veriler, pay piyasalarında resesyon fiyatlamalarını güçlendirerek negatif seyri beraberinde getirdi. Öte yandan ABD'de perakende satışlar aralıkta yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi yüzde 0,7 ile Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 101,5 ile 31 Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından toparladı ve bugün 102,3'ten işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56'dan düşüşe geçerek yüzde 3,32 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan TÜFE aralıkta yıllık yüzde 10,5 artarak yavaşlamasını sürdürse de çift hanede kaldı. Söz konusu veri Avro Bölgesi'nde aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 9,2 arttı. Resesyon beklentilerinin daha fazla tartışıldğı son dönemde, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün Davos'ta "Avrupa'nın Yeni Büyümesini Bulmak" başlıklı panelde yapacağı konuşmanın önemi arttı.

Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Avro/dolar paritesi 1,0890 ile 21 Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 1,08'in hemen altında dengelendi. Avrupa'da tahvil faizlerinde düşüşün de hızlandığı görülürken, endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

ASYA

Asya'da, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta yıllık bazda ihracat yüzde 11,5 ve ithalat yüzde 20,6 arttı. Böylece Japonya'nın 2022'deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) ile rekor seviyede gerçekleşti. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 18,7940 liradan alınan dolar 18,7960 liradan satılıyor. 20,2820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,2840 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,7950 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3980 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,83 artışla 20841 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,28 artışla 1531.33, BNB yüzde 1,46 artışla 290.9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,6 azalışla 6.007,00 puandan başladı.

Dün 5.960 - 6.090 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 6.044,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 6.017,00 puana geriledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.900 puanın destek, 6.100 ve 6.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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