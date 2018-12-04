THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalışla 94.649,89'a geriledi

04 Aralık 2018 Salı 10:02
Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kaybıyla 94.649,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalarak 94.649,89 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançları ve açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesinin etkisiyle 96.829,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 94.974,45 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

İtalya'nın bütçe sorunu ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:02
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki şeytan görüştü!
    1. İki şeytan görüştü!
    2. Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir..
    3. İstanbul'da başlatıldı! 96 kişiye..
    4. Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı..
    5. Trafikteki taşıt sayısı yaklaşık 600..
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’..
    8. Enflasyon eksilen moralleri düzeltti
    9. İYİ Parti'de adaylar belli oldu
    10. İstanbul Anadolu Cumhuriyet..
    11. İşgalci İsrail 1 Filistinliyi şehit etti
    12. Meksika, kayıp öğrenciler için..
    13. FETÖ şüphelisi askerlere Digitürk ve..
    14. Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması!
    15. ‘Topyekün Mücadele’ sonuç verdi!..
    16. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    17. Fransa'da eylemlerin çıkmasına neden..
    18. Vekiller çözüm istedi, AK Parti..
    19. 16 muvazzaf asker tutuklandı
    20. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!