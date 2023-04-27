  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 11:56:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 4.777,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4.777,51 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4.783,50 puandan kapattı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ayrıca TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de 1. çeyrek GSYH, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23