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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,93 azalışla 1,444,53 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 10:42:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,68 puan ve yüzde 2,93 değer kaybederek 1.444,53 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,64 ve holding endeksi yüzde 3,38 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en fazla gerileyen yüzde 6,01 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki pozitif seyrin etkisiyle günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 1.488,21 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişin, küresel ölçekte risk iştahının azalmasına ve görece riskli varlıklar arasında değerlendirilen pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

Bugünün veri gündeminde; yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını dile getiren analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin destek, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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