Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta 6,74 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.093,52 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,43 düştü. Sektör endeksleri arasında elektrik enerjisi yüzde 0,19 ile en çok değer kazanırken, en çok finansal kiralama ve faktoring yüzde 1,50 ile geriledi.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak tanımladıkları 1.120 puanı geçemeyerek Avrupa borsalarına paralel olarak geriledi ve bir önceki yıla göre yüzde 1,25 kayıpla 1.100,26 puana geriledi. kapat.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için haber akışının ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Veri gündeminde analistler, ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın yurtiçinde beklenti anketi, ABD'deki sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'ndeki büyümenin öne çıktığını belirterek, teknik olarak BIST 100 endeksinin 1.070 puanla desteklendiğini belirtti. , 1.120 ve 1.150 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistler, cari açığın Haziran ayında 3 milyar dolarlık açık vermesini bekliyor. Ekonomistler ayrıca Haziran ayında 2019 yılının aynı dönemine göre düzeltilmemiş sanayi üretim endeksinin yüzde 2,3 artacağını ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1 azalacağını tahmin ediyor.