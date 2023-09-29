Borsa güne alımlarla başladı!

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazancıyla günü 8.218,74 puandan tamamlarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 8.242,08 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,35 puan artışla ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.242,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin "güvercinleştiğini" belirten analistler, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor." denildi.

Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.

Bugün yurt içinde S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra dış ticaret açığı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD

Enflasyon ve resesyon ikileminde yön arayışına devam eden küresel pay piyasaları, yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başlıyor.

Analistler, hafta başından bu yana Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin, dün ABD'de açıklanan verilerin ardından güvercinleştiğini belirterek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini ifade etti..

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler, Bölge'de öncü enflasyon ve İngiltere ekonomisinin büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da enflasyonun beklenenden de düşük gelmesinin ardından risk iştahının arttığını söyledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,54 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

ASYA

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıkarken, Çin ve Güney Kore'de tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın, "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle" soruşturulduğu bildirildi.

Şirketin Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, Hui'nin adli makamlarca tedbir altında tutulduğu doğrulandı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalırken, Hong Kong'ta Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kazandı.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 27,4670 liradan alınan dolar 27,4690 liradan satılıyor. 29,0520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0540 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,4260 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9470 lira olmuştu.

EMTİA PİYASASI

Dün 95,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 93,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,69 dolardan alıcı buldu.