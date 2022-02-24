Borsa gongu DAP için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, dün DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ için çaldı. Şirkete ait paylar Yıldız Pazar’da DAPGM-E koduyla işlem görmeye başladı.

Sembol eserler üretti

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 41 yıldır nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler ürettiklerini belirtti. Yılmaz, gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grup olduklarını söyledi. Halka arzını gerçekleştirdikleri Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğunu dile getiren Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de her yıl 700 binin üzerinde yeni konuta ihtiyaç var. Biz de nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, şeffaflığı ilk günden bu yana anayasamıza koymuş bir şirketiz. Geldiğimiz noktada tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesi tarafından da tescillenmesini istedik ve kendimize halka arz hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz”

Yatırımlar sürecek

Yılmaz, kendileri için ortaya koydukları her projenin ve satışın başlı başına bir halka arz olduğunu kaydederek, “Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de hisse senedi yatırımcısına anlatacağız. Yatırımcı, hem konut hem de hisse senedi alarak ortaya çıkan kazanca ortak olmuş olacak” diye konuştu. Yılmaz, “Türkiye için katma değer oluşturmaya, nitelikli konut üretmeye, yatırımcıya fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şirketlere çağrı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, halka arzın bir şirketin uzun vadeli gelişiminin sağlam bir temelini oluşturduğunu ve güçlü büyümenin yeni bir aşamasının başlangıcını temsil ettiğini vurguladı. Ergun, Türkiye’nin kalkınmasının sermaye piyasaları yoluyla olacağına inandıklarını ve bunun için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Şirketleri büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için Borsa İstanbul’a davet etti. Ergun, “DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ, yaklaşık 555 milyon TL tutar ve 45 bin yatırımcıya satışla başarılı bir halka arz yapmıştır. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği g