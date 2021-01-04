BORON’la vatandaş 800 milyon lira kar etti

Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi amacıyla yola çıkan Eti Maden mühendislerinin ortaya çıkardığı BORON, temizlik sektöründe dengeleri değiştirdi. Piyasaya girmesi ile birlikte çamaşır temizlik ürünleri kategorisinde fiyatları yüzde 40 aşağıya çeken BORON, vatandaşın cebinde fazladan 800 milyon lira kalmasını sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “On numara, beş yıldız bir ürün çıkardık” sözüyle önemine dikkat çektiği BORON çamaşır ve bulaşık deterjanı ürünleri piyasa çıktığı andan itibaren temizlik sektöründe spekülatif artışların önüne geçtiği gibi, fiyatları da aşağıya çekti.

ÇAMAŞIRDA BİR YILDA YÜZDE 8.5 PAZARA ULAŞTI

Edinilen bilgiye göre BORON çamaşır deterjanları 8 kasım 2019’da yapılan lansmanla piyasaya sunulduktan sonra fiyat istikrarı sayesinde diğer üreticileri de rekabete zorladı. Yurt genelinde binlerce zincir ve yerel markette ayrıca e-ticarette ise yerli e-ticaret platformu PttAVM.com’da sabit fiyatla satılan BORON ürünleri sektörde fiyatların düşmesini sağladı.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yıllık yaklaşık olarak 400 bin ton çamaşır deterjanı satılırken, bu satışın parasal değeri ise 2 milyar TL’nin üzerinde oluşuyor. 2019 yılında yaklaşık 35 bin ton satışa ulaşan BORON, çamaşır temizlik kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık yüzde 8,5 civarında bir pazar payı elde etti.

VATANDAŞIN CEBİNDE 800 MİLYON LİRA KALDI

BORON bu başarısının yanında uygun fiyatıyla da tüketicilerin yüzünü güldürdü. Hane halkının en büyük harcama kalemlerinden biri olan temizlik ürünlerinde özellikle 2018 yılının son döneminde çok ciddi fiyat artışları oluşmuştu. Bu süreçte kilogram fiyatları 8-9 TL’ye kadar yükselen çamaşır deterjanları tüketici enflasyonunu da olumsuz etkiledi.

BORON’un piyasaya sunulmasıyla beraber tüketiciler tarafından büyük ilgi görmesi ve pazar payı kazanması rakip firmaları fiyat indirimine zorladı. 2019 yılı başında kilogram fiyatları 8-9 TL olan çamaşır deterjanları yılsonuna gelindiğinde 6 TL’ye kadar gerilerken, yıllık enflasyon da dikkate alındığında BORON çamaşır temizlik kategorisinde yüzde 40 ortalama indirim sağladı. Fiyatlardaki bu düşüşün toplam pazara yansıması ise yaklaşık 800 milyon TL olarak hesaplandı.

BULAŞIKLAR İÇİN DE ARTIK BORON VAR

Eti Maden tarafından makine ve elde bulaşıklar için geliştirilen BORON bulaşık deterjanları ise 16 Aralık’ta piyasaya sunuldu. Çamaşırda olduğu gibi bulaşıkta da iddialı olan BORON, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içermezken, ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri de yer almıyor.