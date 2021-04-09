Borno'da 1158 çocuk, kızamığa yakalandı
Nijerya'nın Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocuğun kızamık salgınına yakalandığı açıklandı.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünce yapılan açıklamada, Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocukta kızamık salgını tespit edildiği bildirildi.
MSF Başkanı David Thérond, hastalığın yayılmasını önlemek için aşı kampanyası başlatacaklarını söyledi.
Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.