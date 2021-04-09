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Sağlık Borno'da 1158 çocuk, kızamığa yakalandı
Sağlık

Borno'da 1158 çocuk, kızamığa yakalandı

Nijerya'nın Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocuğun kızamık salgınına yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 22:55:00 -
Borno'da 1158 çocuk, kızamığa yakalandı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünce yapılan açıklamada, Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocukta kızamık salgını tespit edildiği bildirildi.

MSF Başkanı David Thérond, hastalığın yayılmasını önlemek için aşı kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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