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Boris Jonhson'ı şok eden karar

İngiliz Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararını, hukuka aykırı bularak reddetti.

24 Eylül 2019 Salı 14:32
Boris Jonhson'ı şok eden karar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit'i engellemek için İngiltere Parlamentosu'nu tatil edeceğini açıklamıştı. Yüksek Mahkeme parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu. Kararın 11 yargıç tarafından oybirliğiyle alındığı açıklandı

Mahkeme, Johnson'ın hukuka uygun davranmadığını ve parlamentoyu askıya alma kararı ile "makul gerekçe olmadan Parlamento'nun anayasal işlevilerini yerine getirmesini engellediğini" belirtti.

Bu nedenle Parlamento'nun askıya alınması kararının geçersiz olduğu ve Avam Kamarası Başkanı'nın girişimi ile derhal toplanabileceği ifade edildi. Kararın 11 yargıç tarafından oybirliğiyle alındığı açıklandı.

Hükümet askıya alma kararının yargı alanına girmediğini ifade ederken, muhalifler, Johnson'ın 14 Ekim'e kadar parlamentoyu askıya alma kararının hukuki olmadığını ve Başbakan'ın Brexit planlarına yönelik parlamento denetimini sınırlamayı amaçladığını söylüyordu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını (Brexit) düzenleyen bir anlaşma için tanınan süre 31 Ekim'de doluyor. Johnson, bu tarihe kadar AB ile anlaşmaya varılmamış olsa bile AB'den ek süre istemeyeceğini, İngiltere'nin anlaşmasız AB'den ayrılacağını belirtmişti.

Bu tarihe çok az bir süre kala Parlamento'nun adet olduğundan çok daha uzun bir süre kapatılması kararı muhalefet partileri, hatta iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kendi içinden eleştiler almıştı.

Başbakanın parlamentoyu askıya alma kararına karşı İngiltere ve İskoçya'da dava açılmış, Londra'daki mahkeme bu kararın hukukun alanına girmediğini ifade ederken, İskoçya'daki mahkeme, kararın "Parlamentonun denetimini engelleme amaçlı" olduğunu belirterek hukuka aykırı bulmuştu.

Yüksek Mahkeme geçen hafta, bu kararlara itiraz eden tarafların argümanlarını dinlemişti.

Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin "kararına uyacağını" açıklamıştı. Ancak Birleşmiş Mİlletler iklim konferansı için New York'a giden Johnson, mahkeme kararının aleyhine olması durumunda Parlamentoyu ikinci kez askıya alma girişiminde bulunma ihtimalini reddetmemişti.

Parlamentoyu askıya alma kararı 10 Eylül'de uygulamaya konmadan önce, muhalefet partileri ile Muhafazakar Parti'den 20'yi aşkın milletvekilinin girişimiyle AB'den anlaşmasız ayrılmanın önünü kesen bir yasa çıkarıldı.

Buna göre, Başbakan Johnson 17 Ekim'deki AB zirvesinden anlaşma ile dönmezse AB'den Brexit için üç aylık bir erteleme istemesi gerekecek. Ancak Johnson erteleme ihtimalini sürekli reddediyor.

Muhalefet ile hareket eden milletvekillerinin partiden ihraç edilmesi üzerine Johnson azınlık hükümeti haline geldi ve erken seçime gitme çağrısı yaptı. Ancak bu öneri de Parlamentoda reddedildi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 14:32
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