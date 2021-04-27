  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya

Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un tam kapanma sözleri dünyadan tepki gördü. Johnson'un sonbaharda ülkeyi kapatmaktansa ‘cesetlerin yığılmasını göze aldığını' söylediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 10:15:00 -
Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, sonbaharda Başbakanlık Konutu'nda koronavirüs salgınıyla ilgili hararetli bir tartışmada, "cesetler yığılsa bile" kapatma önlemleri almaya karşı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Tartışmadan haberdar olan ve BBC'ye konuşan kaynaklar bu ifadeleri doğruladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Johnson'ın salgına karşı önlem olarak üçüncü kez ülkeyi kapatma önlemleri almak yerine "Bırakın gerekirse binlerce ceset yığılsın" dediğini iddia etmişti.

Johnson ise bu ifadeleri yalanladı ve kısıtlamaların işe yaradığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise konuyla ilgili haberlere "şaşırdığını" kaydederek, bu ifadelerin "Başta pandemide sevdiklerini kaybeden aileler olmak üzere herkeste büyük endişe yaratacağını" belirtti.

Başbakan Johnson'ın bu sözleri, İngiltere'de koronavirüs vakalarında hızlı bir artışın ardından ulusal çapta ikinci kez kapatma önlemlerinin alındığı Ekim ayı sonlarında söylediği bildiriliyor.
BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, o dönem Johnson'ın, yeni kapatma tedbirlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve Covid ile ilgili olmayan sağlık sorunları nedeniyle büyük kaygılar yaşadığına dair haberlerden söz edildiğini belirtiyor.

Kuenssberg, bu durumun, "ikinci kısıtlama dönemiyle ilgili tereddütler nedeniyle can kayıpları olduğuna dair -bazı bakanların da dile getirdiği- ciddi iddiaları" gündeme getirdiğini söylüyor.

Savunma Bakanı: Haberler doğru değil

Johnson'ın yanı sıra Savunma Bakanı Ben Wallace da bu ifadelerin kullanıldığına dair haberlerin "doğru olmadığını" söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de son günlerde Başbakanlık ile Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings arasında da tartışma yaşanıyor.

Dominic Cummings, ikinci kısıtlama dönemi ile ilgili bilgileri basına sızdırdığına dair iddiaları geçen haftaki blog yazısında yalanlamıştı.
Cummings ayrıca Johnson'ın, nişanlısı Carrie Symonds'un bir arkadaşını işaret ettiği gerekçesiyle, basına bilgi sızdırılması soruşturmasını engellemeyi düşündüğünü iddia etmişti.

Eski başdanışman, Johnson'ın, lideri olduğu Muhafazakar Parti'ye yapılan bağışlarla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesindeki tadilat için gizli bir planı olduğunu öne sürmüştü.

Tadilat için 200 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 304 bin lira) masraf yapılmıştı.

İngiltere hükümeti ise tadilat masraflarının bu yıl Johnson tarafından karşılandığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı
Gündem

Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı

Bill Gates’in Küresel Isınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istediği proje yine gündem oldu. Str..
Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak tanımlamasına ilişkin bir açı..
Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk devletlerinin birleşmemesi için Ermenistan desteklenmeli" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay