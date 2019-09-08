Boris Johnson'un kabinesinde ikinci istifa!
"İyi, sadık muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam" tepkisinde bulunan İngiliz Çalışma Bakanı Amber Rudd, görevinden istifa ettiğini açıkladı.08 Eylül 2019 Pazar 01:07
İngiltere'de Çalışma Bakanı Amber Rudd, Twitter'dan yayımladığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Bakan Rudd, görevini bırakmasına gerekçe olarak Başbakan Boris Johnson'ın 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etmesini gösterdi.
"İyi, sadık Muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam." ifadesini kullanan Rudd, partisinin parlamento grubundan da ayrıldığını kaydetti.
Daha önce de 'İngiliz çıkarları' için kardeşi istifa etmişti
Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da önceki gün kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti.
Jo Johnson istifa gerekçesini aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması olarak açıklamıştı.
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