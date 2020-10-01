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Dünya Boris Johnson'ın babasına maske cezası
Dünya

Boris Johnson'ın babasına maske cezası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson'a, maske takmadığı gerekçesiyle 200 sterlin para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:25:00 -
Boris Johnson'ın babasına maske cezası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, ikinci dalga tehlikesine karşı sert önlemler alındı. Özellikle test sonucu pozitif çıkan İngilizlerin, karantina kurallarını ihlal etmesi durumunda 10 bin sterlin para cezası kesilmesi kararı alındı. Ayrıca maske takma kuralına uymayanlara verilen 100 sterlin para cezası artırılarak 200 sterline çıkarıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemlerin alındığı ülkede maskesiz yakalandı.

Bir markette alışveriş yaparken görüntülenen Stanley Johnson’ın, yüzünde maske olmadan sokağa indiği belirlendi. 79 yaşındaki Stanley Johnson’a, maske takma kuralını ihlal nedeniyle 200 sterlin para cezası kesildi.

Yaşananların ardından Mirror’a konuşan Stanley Johnson, üç hafta sonra İngiltere’ye geldiğini ve bu süre içerisinde bazı kuralların değişmiş olabileceğini söyledi. Üzgün olduğunu belirten Johnson, “Kesinlikle herkesi maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarından emin olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

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