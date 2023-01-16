Boris Johnson'ı geri getirme planı

Eski İngiliz Başbakan'ın taraftarları, Johnson'ı tekrar liderliğe taşımanın hesaplarını yapıyor. Ancak iki cephe arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

İngiltere'de, Muhafazakar Parti içinde ülkenin eski Başbakanı Boris Johnson'ı geri getirme planları dillendirilmeye devam ediyor.

Johnson'ın, kısa süreli Liz Truss hükümetinin ardından Rishi Sunak'a rakip olması bekleniyordu, ancak Sunak ile görüşmesi sonrası geri adım attı.

Parti içinde Boris Johnson kamplaşması

Independent'ın haberine göre, Johnson'ı yeniden iktidara getirmenin "en iyi yolunu bulma" konusunda parti içinde kamplaşma yaşanıyor.

Yeniden geri getirme planları

Bir grup destekçisinin, eski Başbakan'ın geri dönmesinin önünü açmak için partinin taban üyelerini güçlendirme hamlesi, Johnson'ın müttefiklerinden oluşan başka bir cephe tarafından reddediliyor.

Ancak ilk grubun, Johnson'ın "Muhafazakarlar'ın Harold Wilson'ı" olacağını tahmin ederek karşılık verdiği belirtiliyor.

Johnson için fırsat kolluyorlar

İşçi Partili Harold Wilson, geçmişte üç dönem İngiltere Başbakanlığı yapmıştı.

Johnson'ın müttefikleri ise özellikle partinin mayıs ayındaki yerel seçimlerde kötü sonuçlar alması halinde, önümüzdeki aylarda planlarını uygulamak için bir dizi fırsat olacağını tahmin ediyor.

Zor durumda kaldı

İki grup arasındaki bölünme, eski Boris Johnson'ın yaşadığı zor bir haftanın ardından geldi.

Eski İngiliz lider, kendi döneminde koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen parti için "şu anda Birleşik Krallık'taki sosyal açıdan en mesafeli olmayan parti" dediğine dair iddialarla karşı karşıya kaldı.

KAYNAK: INDEPENDENT