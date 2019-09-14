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Boris Johnson’a tehdit gibi uyarı! ‘Harekete geçerler’

İngiltere’de gözler Brexit görüşmesine çevrilirken Avam Kamarası Başkanı Bercow'dan, Boris Johnson’a tehdit gibi uyarı geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:24
Boris Johnson’a tehdit gibi uyarı! ‘Harekete geçerler’

Dikkatler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yapacağı Brexit görüşmesine çevrilirken, Avam Kamarası Başkanı Bercow'dan Johnson'a tehdit gibi uyarı geldi. Bercow, Johnson'ın hukuku ihlal etmesine izin vermeyeceğini, bu ihtimalin ortaya çıkması halinde parlamentonun harekete geçeceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreciyle ilgili olarak gözler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

‘Olağanüstü gayret ile çalışıyoruz’

Pazartesi günü Lüksemburg'da Juncker ile İngiltere'nin AB'den anlaşmalı ayrılması ihtimalini görüşecek olan Johnson, “Bir anlaşma için olağanüstü bir gayret içerisinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Johnson'un özel temsilcisi bir haftadır Brüksel'de yoğun temaslar yürütüyor. İngiltere'nin AB'den ayrılması için öngörülen 31 Ekim'e kısa bir süre kala, iki taraf arasında yürütülen müzakerelerde, “az da olsa ilerleme kaydedildiği” belirtiliyor.

İhtiyatlı iyimserlik

AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, Johnson'ın Juncker ile yapacağı görüşme hakkında, “üzerinde çalıştığımız fikirler hakkında konuşur, nereye varabileceğimizi görürüz… İhtiyatlı iyimser olduğumu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bercow'dan tehdit gibi uyarı

Bu arada Brexit tartışmalarının gündemine damgasını vuran açıklama Avam Kamarası Başkanı John Bercow'dan geldi.

Johnson'un “anlaşmasız Brexit” ısrarının önünü kesmeyi hedefleyen yasaya işaret eden Bercow, Brexit'in ancak parlamenterlerin onayı ile mümkün olabileceğine vurgu yaptı, Johnson'u “hukuk ihlaline girişmemek” konusunda uyardı.

Hukuka riayet etmeme fikrinin tartışılıyor olunmasını son derece şaşırtıcı bulduğunu aktaran Bercow, Johnson'ın hukuku ihlal etmesine izin vermeyeceğini, bu ihtimalin ortaya çıkması halinde parlamentonun harekete geçeceğini de sözlerine ekledi.

Bercow, “Şayet bu, usule dair ilave yaratıcılık gerektirecekse, bu yaratıcılık ortaya konacak, ne mevcut kurallar kitabının sınırlamaları, ne de zamanın azalıyor oluşu, bunu engelleyebilecek” diye konuştu.

Kritik geri sayım başladı

Johnson için kritik geri sayım başladı. 31 Ekim'de İngiltere'nin anlaşmasız da olsa AB'den ayrılması gerektiğini, “AB'den Brexit'in ertelenmesini talep etmektense mezarda ölü yatmayı yeğlerim” sözleriyle savunan Johnson zorda.

Johnson, anlaşmasız Brexit'e müdahalesini önlemek için İngiliz Parlamentosu'nun çalışmalarını askıya almış, parlamentonun 10 Eylül itibarıyla, 5 hafta süreyle tatile çıkmasına yol açmıştı.

Ancak muhalefet ve kendi partisinden istifa eden parlamenterlerin Johnson'un bu hamlesine yanıtı gecikmemiş, milletvekilleri tatile girmeden önce parlamentoda kabul edilen ve Kraliçe tarafından onaylanan yasa ile Johnson'un anlaşmasız Brexite'e girişmesinin önü kesmişti.

Kabul edilen bu yasa, 19 Ekim'e kadar yeni bir Brexit anlaşmasının parlamentonun onayına sunulmaması halinde İngiltere'nin AB'den çıkışının ertelenmesini öngörüyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:24
  1. Boris Johnson
  2. AB Komisyonu Başkanı Juncker
  3. Brexit
  4. Avam Kamarası Başkanı Bercow
  5. Avrupa Birliği
  6. Lüksemburg
  7. Michel Barnier
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  10. İngiltere

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