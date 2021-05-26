  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor
Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
Suudi Arabistan'a roketli saldırı
O ülkede kasırga! Birçok alan sular altında kaldı
Dünya Boris Johnson'a flaş soru: Gözlerimin içine bak...
Dünya

Boris Johnson'a flaş soru: Gözlerimin içine bak...

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, terörist İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 5, 9 ve 13 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Başbakan Boris Johnson'a göstererek, "Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 18:50:00 -
Boris Johnson'a flaş soru: Gözlerimin içine bak...

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, terörist İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 5, 9 ve 13 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Başbakan Boris Johnson'a göstererek, "Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle." dedi.

Sultana, Johnson'ın Avam Kamarası'nda katıldığı "Başbakan'a sorular" programında, işgalci terörist İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını gündeme getirdi.

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yaptığı son hava saldırılarında 63'ten fazlası çocuk 245 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Sultana, "Filistin'in özgürlük çağrısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı ancak bu muhafazakar hükümet, inkarda suç ortağı. Bu hükümet ve Johnson, 2015'ten beri İsrail'e 400 milyon pounddan fazla silah satışını onayladı." ifadelerini kullandı.

Sultana, terörist İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 5, 9 ve 13 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Başbakan Johnson'a göstererek, "Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle." dedi.

Milletvekili Sultana'nın ardından söz alan Başbakan Johnson, şunları söyledi:

"İsrail ve Gazze'de gördüğümüz korkunç çatışmayı kimse bir daha görmek istemiyor. Sanırım hepimiz ateşkes ve gerginliğin azalmasından memnuniyet duyduk. İngiliz hükümetinin konumuna gelince, görmek istediğimiz şey, iki devletli çözüm. İngiliz hükümeti yıllardır bu yönde çaba gösterdi ve göstermeye de devam ediyor."

Sultana, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün Başbakana gözlerimin içine bakıp bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Yapamadı. Utanç verici." ifadelerini kullandı.

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözleri sonrası Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Erdoğan'ın sözleri sonrası Bakan Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağı..
Profesör
Gündem

Profesör "Birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacağız" diyerek uyardı: Ekstrem olaylar yaşanacak

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu..
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay