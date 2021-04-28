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Dünya Boris Johnson hakkında soruşturma başlatıldı
Dünya

Boris Johnson hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında yaşadığı eve yaptırdığı 250 bin dolarlık tamiratın kaynağını açıklayamadığı için soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:32:00 -
Boris Johnson hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilat giderlerini bağış paralarıyla karşıladığı iddiaları üzerine tadilatın finansmanına yönelik resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatı nedeniyle Muhafazakar Partiyle mart ayından bu yana temas halinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, tadilatın finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.
Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

İddialar üzerine Başbakanlık, konutun finansmanı konusunda Johnson'ın "seçim kanununa uygun hareket ettiği" açıklamasında bulunmuştu.

Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edildi.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürüyor.

Seçim komisyonu

Ülkede 2001 yılında kurulan Seçim Komisyonu, Birleşik Krallık'taki siyasi partilerin finansmanını düzenleyen bağımsız bir organ olarak, siyasi partilere yapılan bağışların kurallara uygun olup olmadığını izliyor.

Siyasi partilerin ve kampanyacılarının, bağışları Seçim Komisyonuna bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Seçim Komisyonu, Siyasi Partiler, Seçimler ve Referandumlar Yasası uyarınca kendi yaptırımlarını da uygulayabilir.

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