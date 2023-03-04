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Spor Borini için son teklif dudak uçuklattı! Beşiktaş çıldırdı...
Spor

Borini için son teklif dudak uçuklattı! Beşiktaş çıldırdı...

Beşiktaş'ta Fabio Borini ısrarı sürüyor. Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için 2 milyon euro artı N'Koudou teklif etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 17:51:00 -
Borini için son teklif dudak uçuklattı! Beşiktaş çıldırdı...

Beşiktaş'ta Fabio Borini ısrarı sürüyor. Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için 2 milyon euro artı N'Koudou teklif etti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Fabio Borini ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrüklü oyuncuyu ikna ederken, İstanbul temsilcisine ise son teklifini yaptı. 2 milyon euro artı N'Koudou'yu öneren Beşiktaş, Karagümrük'ü beklemeye geçerken, Kamerunlu futbolcunun da kırmızı-siyahlılara gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Tgrthaber'e göre; İstanbul temsilcisinin cevabı bekleniyor.

CEVAP BEKLENİYOR

İstanbul ekibinin transfere onay vermesi halinde İtalyan futbolcu siyah-beyazlı formayı giyecek. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 14 gol 8 asist kaydetti.
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