Borell dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı: Türkiye bir anlaşmaya sebep olabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Ukrayna'nın tahıl ihracatını serbest bırakmaya yönelik çabalarının bu hafta bir anlaşma getirebileceğini duyurdu.

Diğer taraftan, geçen hafta İstanbul tahıl koridoru zirvesine ev sahipliği yaptı.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasında 1,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Resmi anlaşma gelebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Karadeniz'den Ukrayna'ya buğday ihracatının yeniden başlaması için yapılan görüşmelerde ileriye dönük kritik adım atıldı. Bugünkü ilerlemeyi somutlaştırmak için şimdi daha fazla teknik çalışmaya gerek var. Bir sonraki adımın bizi resmi anlaşmaya ulaştırmasını umuyoruz" demişti.