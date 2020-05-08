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Borel ne kadar? Borel nerede satılıyor?

Koronavirüs sonrası el dezenfektanlarının satışında yaşanan artış, Borel'e de yansıdı. Birçok kişi yerli ve milli üretim olan Borel'in araştırmasını yapıyor. Peki ama Borel el dezenfektanı ne kadar, içeriği nerede satılıyor? İşte merak edilen Borel detayları ve Borel fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:24:00 -
Borel ne kadar? Borel nerede satılıyor?

Borel dezenfektan, kısa süre önce satışa çıktı. Borel'in çıkmasının ardından online satış firmaları Borel'i tedarik ederek envanterlerine ekledi. Borel, şu anda online olarak satın alınabiliyor. Borel dezenfektanın 100 ml'lik şişesinin fiyatı 7,45 TL olarak belirlendi.

Borel nedir? Borel içeriği
Borel nedir? Borel içeriği

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Borel nedir? Borel içeriği

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