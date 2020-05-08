Borel ne kadar? Borel nerede satılıyor?

Koronavirüs sonrası el dezenfektanlarının satışında yaşanan artış, Borel'e de yansıdı. Birçok kişi yerli ve milli üretim olan Borel'in araştırmasını yapıyor. Peki ama Borel el dezenfektanı ne kadar, içeriği nerede satılıyor? İşte merak edilen Borel detayları ve Borel fiyatı...