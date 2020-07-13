Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Bordo Mavi Gönüller Derneği tarafından hakemler Suat Aslanboğa ve Abdülkadir Bitigen hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "borsaya açık bir şirketi zarara uğratma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bordo Mavi Gönüller Derneği Kurucu Başkanı Yusuf Ünal tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, 27 Haziran'da oynanan Trabzonspor-Ankaragücü maçının hakemliğini Abdülkadir Bitigen ve arkadaşları, video hakemliğini ise Suat Aslanboğa ve arkadaşlarının yaptığı belirtilerek, Bitigen’in kamu kurumu niteliği olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanmış görevli olduğu ifade edildi.

Maçın 6. dakikasında Ankaragücü oyuncusu Dever Orgill'in, Pereira'nın ayağına basması, 45. ve 52. dakikalarda verilen sarı kart cezaları, 63. dakikada verilen penaltı, 89. dakikadaki ofsayt kararının hatalı olduğu iddia edilen dilekçede, önceki yıllarda da aleyhe verilen kararlarla Trabzonspor'un hakkının yenildiği öne sürüldü.



Dilekçede, Trabzonspor’un özellikle son yıllarda hakem hataları ile birçok maçta puan kaybettiği savunularak, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıktığı aşikardır. Trabzonspor ise lider olduktan sonra özellikle son 5 haftada tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu şekilde hakem kurbanı oldu, resmen 8 puanı buhar edildi, her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı, önü kesildi. Bu sezon hakemler 'adil' düdük çalsaydı, VAR başındakiler ekrana 'eyyamsız' baksaydı Trabzonspor şu anda açık farkla liderdi.” ifadesi kullanıldı.



Bir müsabakadan alınan puana göre ve bu puanların toplanıp lig sonunda oluşturacağı duruma göre kulüplere başarı primi verildiği aktarılan dilekçede, Trabzonspor AŞ'nin değerinin de bu başarılara göre arttığı ve hisselerinin değerlendiği veya değer kaybına uğradığı kaydedildi.







