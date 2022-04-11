yeniakit Ankara

Enerji ve Kaynaklar Bakanlığı 2022 yılının borda rekor yılı olacağını belirterek ihracat gelirinin 2.61 milyon ton, 1.1 milyar dolar olacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “2022 yılında Borda Rekor yılı olacak” ifadelerine yer verilirken hazırlanan grafikte, “Şimdiden yapılan anlaşmalar doğrultusunda bu yıl da borun rekor yılı olacak. Hedeflenen Kesin miktar, ihracat Miktarı 2.61 milyon ton İhracat geliri ise 1.1 milyar dolar” olduğu aktarıldı.