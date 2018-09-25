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Borcunu ödemeye gitti, 45 bin lirasını çaldırdı

Adana'da borcunu ödemek için ticaret yaptığı iş yerine giren vatandaş, aracına döndüğünde araç içerisinde bıraktığı 45 bin liranın çalındığını fark etti.

25 Eylül 2018 Salı 17:13
Borcunu ödemeye gitti, 45 bin lirasını çaldırdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki bir kamyonetten 45 bin lira çalındı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankadan 57 bin lira çeken Suriyeli Ammar Dadıkhı, 31 AAL 758 plakalı kamyonetle Vedat Dalokay Hal Kompleksine gitti.

ARACIN CAMI KIRILARAK ALINMIŞ

Yanına 12 bin lira alarak borcunu ödemek için ticaret yaptığı iş yerine uğrayan Dadıkhı, paranın kalanını aracında bıraktı.

Dadıkhı, döndüğünde kamyonetinin camının kırılarak 45 bin lirasının çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi.

SAHTE PLAKALI ARAÇ KULLANMIŞLAR

Polis, incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin takip ettiği Dadıkhı'nın iş yerine girmesinin ardından kamyonetten parayı çaldığı ve sahte plakalı bir otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:13
  1. Adana
  2. Turhan Cemal Beriker Bulvarı
  3. Suriyeli Ammar Dadıkhı
  4. Vedat Dalokay Hal Kompleksi
  5. güvenlik kameraları

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