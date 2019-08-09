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’Borcum var’ dedi belediyenin merdiven boşluğuna çıktı

Maddi sıkıntısının olduğu gerekçesiyle Yalova Belediyesinin merdiven boşluğuna çıkan E.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:42
’Borcum var’ dedi belediyenin merdiven boşluğuna çıktı

Maddi sıkıntısının olduğu gerekçesiyle Yalova Belediyesinin merdiven boşluğuna çıkan E.A. adlı şahıs, gergin anlar yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, maddi sıkıntısı ve borçları nedeniyle bunalıma giren E.A. adlı şahıs, Yalova Belediyesinin merdiven boşluğuna çıktı. Vatandaşı fark eden belediye personeli ise durumu polise bildirdi. Yalova itfaiyesi ekipleri ve polis ekipleri kısa sürede belediyeye geldi. Şahsın ayakta bile durmakta zorlandığı noktadan düşebileceği ya da atlayabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri branda gerdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı ikna ederek aşağı indirmek için uzun süre dil döktü. Polisin yardım edileceği yönünde telkinlerde bulunması üzerine E.A. adlı şahıs bulunduğu yerden indirildi. Ambulansa bindirilen E.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yalova Devlet Hastanesine gönderildi. Şahsın bulunduğu yerden inmesi üzerine belediye personelleri de derin bir nefes aldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:42
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