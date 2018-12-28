Borcu olanlar dikkat! Son 3 gün

Sigortalı bir işte çalışmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını taşımayanlar, genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor.

Aylık GSS prim tutarı bu yıl 60.89 TL düzeyinde iken, gelecek yıl bu rakam 76.74 TL 'ye çıkacak. Bugün Türkiye'nin yüzde 99.1'inin GSS'li olarak sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

Fırsatı kaçırmayın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyenlerin, 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammının silineceğini bildirdi. Yılsonuna kadar prim borçlarının ödenmemesi halinde ise geçmişe yönelik gecikme cezası ve zammı ekleneceğinden, bu imkanı kaçırmayın.

Gelir testi süresi doldu

Hane içindeki kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların geçmiş prim borçları siliniyor. Ancak bunun için gelir testine girmek gerekiyor. Eski borçlara yönelik gelir testi için tanınan süre 30 Kasım'da sona erdi. Geriye dönük borçlar için gelir testi başvurusu artık yapılamayacak. Ancak, geçmiş dönem borçlarını kapatanlar, bundan sonraki GSS primlerinden kurtulmak için, koşulları uyuyorsa gelir testi başvurusunda bulunabilirler.

Yeni yılda artacak

Gelir testine girmeyen veya girip de hane içindeki kişi başına aylık gelir 676.50 liranın üzerinde olanlar bu yıl için aylık 60.89 lira prim ödüyor. Prim tutarları, asgari ücrete göre belirleniyor. Ay sonunda açıklanacak asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam yapılması durumunda, aylık prim de 73-76 TL arasında bir düzeye çıkacak.

Gelir testini 2019'da yenileyin

Bu yıl yapılan gelir testinde kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden fazla çıktığı için prim ödemek zorunda kalanlar, gelirleri sınıra çok yakınsa gelecek yıl yeniden gelir testi başvurusunda bulunabilirler. Örneğin asgari ücret yüzde 20 arttığında bile aylık gelir sınırı 676.50 TL'den 811 TL'ye çıkacağı için prim ödemekten kurtulma fırsatı doğabilir. Altı ay geçtikten sonra yeni gelir testi yapılması mümkün bulunuyor.

Yeni mezunlara 2 yıl sağlık hizmeti

Herhangi bir işte çalışmayan kişiler açısından GSS yükümlülüğü 18 yaşında başlıyor. Lise ve dengi okul mezunları için bu süre 20, üniversite mezunları için ise 25 yaş olarak uygulanıyor. Öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Ancak, bu ilave süreler hiçbir şekilde, öğrenim durumuna göre 20 ve 25 yaşı aşamıyor.



Örneğin, 1 Mayıs 1994 doğumlu bir genç üniversiteyi 2017 yılı haziran ayında bitirdiyse, normalde 2019 yılı haziran ayına kadar prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Ancak, 1 Mayıs 2019 tarihinde 25 yaşını doldurmuş olacağı için, bu tarihten itibaren sağlık hizmeti alabilmesi için prim ödemeye başlaması gerekecek.