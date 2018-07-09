0553 313 94 23

Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazetede yayımlandı

Vergi daireleri, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükellefleri, 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında ilan edecek. Karar Resmi gazetede yayımlandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:00
Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazetede yayımlandı

Maliye Bakanlığınca, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak.

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asmak suretiyle, 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapacak.

250 BİN LİRA VE ÜSTÜ BORCU OLAN AÇIKLANACAK

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Söz konusu açıklamada, 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.

Tebliğde belirtilen ilgili kanunlara göre uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar, açıklama kapsamına alınmayacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:00
  1. vergi cezası
  2. Vergi Borcu
  3. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    1. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    2. Turp suyunun faydaları nelerdir?
    3. Ali Koç sinirlenerek masadan kalktı!..
    4. 10 turistten biri Alanya’ya geliyor
    5. Antalya'da çocuk tacizcisine linç..
    6. CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’..
    7. Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin “K”sına..
    8. Turkcell’den yenilikçi hamleler
    9. Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif: 1..
    10. Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli
    11. Vodafone geleceğin yazılımcılarını..
    12. O 'sefer' dedi Allah 'zafer' verdi!
    13. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o..
    14. Fenerbahçe'de mutlu son! İmzalar atıldı
    15. Rejimden açıklama: İsrail Uçağını..
    16. 5. Filo kapıda! Savaş çanları çalıyor
    17. ‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor
    18. Otomobilde umut yaz kampanyalarında
    19. Doktorla konuşurken dikkat! 6 bin 580..
    20. Honda Civic HB zengin donanımlara..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"