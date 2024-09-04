  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Borcu olan arkadaşını defalarca bıçakladı
Yerel

Borcu olan arkadaşını defalarca bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 02:57:00 -
Borcu olan arkadaşını defalarca bıçakladı

Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi tutuklanarak ceza evine konuldu. 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K.(50) Ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K.(50) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)'yi defalarca yaraladı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23