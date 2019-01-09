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Borçlu vatandaşlar için büyük fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin verdiği müjdeyi değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak” dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:38
Borçlu vatandaşlar için büyük fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, kredi kartı borçlarının yapılandırılması müjdesini değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak” dedi.

Palandöken, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların bunları daha kolay ödemelerine imkan sağlayacak düzenlemenin, başta kredi kartı sahipleri olmak üzere esnaf ve sanatkarları rahatlatacak bir adım olduğunu belirten Palandöken, uygulamanın piyasaları da canlandıracağını belirterek, “Kredi kartı borçlarının yapılandırılması oldukça sevindirici. Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak. Halk Bankası tarafından 350 bin kişiye verilecek 22 milyar liralık kredi de zor durumdaki esnafı ve sanatkarımızı rahatlatacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:38
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
  4. kredi kartı borcu
  5. Halk Bankası

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