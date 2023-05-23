Borçlu olanlara müjde! Süre bir ay uzatıldı

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.

SÜRE HAZİRAN SONUNA KADAR UZATILDI

NTV'nin edindiği bilgilere göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.

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Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.