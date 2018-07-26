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Borçları yapılandırın

SGK İstanbul İl müdürü Murat Göktaş, SGK prim borcu bulunan işverenlere ve Bağ-Kur prim borcu bulunan esnaflara çağrıda bulundu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
Borçları yapılandırın

SGK İstanbul İl müdürü Göktaş, “Sigorta Prim Borcunuz Varsa Fırsatı Kaçırmayın! Gelin 7143 sayılı yasa ile borçlarınızı yapılandıralım. Daha kolay ve esnek ödeme imkânlarıyla avantajlardan yararlanın” dedi.

Yapılandırmaya son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu hatırlatan Göktaş, borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için, işverenler tarafından e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne, primini kendi ödeyen 4/a ve 4/b ( Bağ-kur) sigortalılarının ise elden ya da posta yoluyla Bağ-Kur dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurmalarının yeterli olacağının altını çizdi.

Yapılandırma ile sayısız avantajın elde edilebildiğine işaret eden Göktaş şu açıklamalarda bulundu, “Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) yani Enflasyon farkı uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklar.  Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, borçlular daha kolay ödeme imkânına sahip olabilecek.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edecek, borçlu işverenlere uygulanması gereken icra işlemleri durdurulacak, ilk taksidin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek.

Emekli olmaya yeter hizmeti bulunup emekli olma yaşını da tamamlamış olan Bağ-Kur sigortalısı esnaflarımız peşin ödeme seçeneğiyle prim borçlarını ödemeleri halinde emekli maaşları bağlanacak. Bu ay emekli maaşı bağlanan Kurban Bayramı için ödenecek 1.000 TL emekli ikramiye ödemesine de hak kazanacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
  1. SGK İstanbul İl müdürü Göktaş
  2. sigorta primi
  3. borç

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