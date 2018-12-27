Borçlanmayı bu yıl yapan yüzde 26 kazançlı çıkar

Soru: Ben askerliğimi borçlanırsam şubat ayında emekli olabiliyorum. Borçlanmayı ne zaman yapayım. Ali G.

Cevap: Askerliği sigortadan önce yapanlar emeklilik yaşı bir sene öne gelsin diye prim gün eksiği olanlar ise prim gün eksiği daha önce tamamlansın diye yani erken emekli olma adına askerlik borçlanması yapabilirler. Askerlik borçlanması için ödenecek tutar, borçlanma müracaat tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplanır. Borçlanma tutarı sigortalıya tebliğ edilir. Borçlanmanın geçerli olması için ödemenin bir aylık sürede yapılması gerekir. 2018 yılında borçlanma müracaatı yapanlar için ödenecek bir günlük borçlanma tutarıgünlük asgari ücretin yüzde 32’si yani 21,65 TL. 2019 yılında asgari ücret yüzde 26,05 oranında arttı. Buna göre 2019 yılında en düşük borçlanma tutarı günlük 27,29 TL olacak. Dolayısıyla yıl sonuna kadar borçlanma müracaatı yapanlar 2019 yılında borçlanma yapanlara göre her gün için 5,64 TL kazançlı çıkacak. 540 gün askerlik borçlanması ödeyen 3045,60 TL, 600 gün askerlik borçlanması ödeyen ise 3.384 TL kârlı çıkacak.