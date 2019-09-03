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Borçka Barajı turizme kazandırılıyor

Çoruh Havzası üzerinde kurulan Borçka Barajı’nın turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan turizm master planı projesi kapsamında istişare toplantısı yapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 08:51
Borçka Barajı turizme kazandırılıyor

Çoruh Havzası üzerinde kurulan Borçka Barajı’nın turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan turizm master planı projesi kapsamında istişare toplantısı yapıldı.


Çoruh Havzası Projesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan hidroelektrik santraller enerji üretiminin yanı sıra turizm alanında da başta Artvin olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.


Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Hopa Kaymakamlık makamında düzenlenen barajların turizme kazandırılması değerlendirme toplantısına, Artvin Milletvekili Erkan Balta, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur, Artvin İl Temsilcisi Berna Kiriş Turna, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Sezgin Akan, Lima Tasarım Firma Yetkilisi Mimarları Fatmanur Eskiçırak, Çiğdem Değirmenci, Lima Tasarım Program Yönetim Birimi Uzmanı Burhan Yazıcı katıldı.


Artvin Valiliği tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından hazırlanan turizm master planı çalışmaları kapsamında Borçka baraj gölü üzerine ve çevresinde kurulması planlanan projelerin uygulanabilirliği üzerinde değerlendirmeler yapıldı.


Toplantıda, Lima Tasarım Firma Yetkilisi Mimarları Fatmanur Eskiçırak tarafından Borçka Barajı üzerinde ve kıyısında oluşturulması planlanan alternatif projelerin animasyon gösterimi yapıldı.


Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Artvin’in sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra barajları, karagölleri, milli parkları, kanyonları, şelaleleri ile eko-turizm açısından son derece önemli bir kent olduğunu söyledi.


Artvin’in turizmden hak ettiği payı alabilmesi için gayret sarf ettiklerini belirten Vali Doruk, barajlar kenti Artvin’in mevcut turizm potansiyelini korumak ve Çoruh Havzası üzerinde kurulan baraj göllerini turizme kazandırmak amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.Yaklaşık iki saat süren toplantıda, baraj gölünün turizme kazandırılması proje çalışması konusunda, katılımcıların öneri ve değerlendirmeleri alındı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:51
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