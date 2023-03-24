Borcamda pratik kumpir, bu yapılışı kimse bilmiyor! Aşçı tavsiyesi: Lezzetli bunu yapalım dedi, tüyo verdi

En pratik ve en lezzetli kumpiri yapmaya hazır olun! Borcamda yapılan bu kumpir hem basit hem de gerçeğinden daha da lezzetli. Borcam da kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Detaylar haberimizde.

Borcamda Pratik Kumpir Tarifi İçin Malzemeler

8-9 adet patates

Tuz

1 kase küçük doğranmış kornişon turşu

1 kase mısır

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

100 gram tereyağ

Ketçap

Mayonez

İsteğe bağlı farklı garnitürler kullanabilirsiniz

Borcamda Pratik Kumpir Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesleri soyup küp küp doğruyoruz.

Uygun bir tencereye alıyoruz ocakta yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz.

Daha sonra suyunu süzüp geniş bir kaba alıyoruz.

Çatal yada bir aparatla güzelce patatesleri eziyoruz.

Tereyağ kaşar peyniri tuz ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

Daha sonra borcama alıp güzelce yayıyoruz

Üzerine küçük doğranmış kornişon turşu mısır serpip ketçap mayonez sıkıp servis yapıyoruz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Aşçı tavsiyesi: Daha lezzetli bunu yapalım dedi, tüyolar verdi

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Dışarıda yediğiniz kumpirin lezzetinden hiçbir farkı yoktur. Kişi sayısına göre malzeme oranlarını ve tercihen malzeme cinsini değiştirebilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri koyup koymama konusunda da özgürsünüz. Sıcak servis etmenizi tavsiye ederiz.

Patatesleri borcama koymadan önce borcamı suyla ıslatırsanız servis yaparken daha kolay alırsınız. Kumpirinizi vaktinden önce yapmak istiyorsanız, üzerini streç film ile kaplamanız gerekecektir. Patatesleriniz kuruyabilir. Servis etmeden önce alıp pişirirseniz sorun olmaz. Ve servis sırasında ketçap, mayonez gibi sosları sıkmalısınız. Malzemeleri damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ekleyebilir ve çıkartabilirsiniz. Herhangi bir zorunluluk yoktur.

turşusunu fırına girmeden eklemek lezzetini değiştirmez ama turşular biraz yumuşar. Turşuların çıtır kalmasını istiyorsanız fırından çıktıktan sonra turşuları ekleyebilirsiniz.