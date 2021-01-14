Borcam derin dondurucuya koyulur mu?

Son zamanlarda bor madeni ile ilgili çıkan tartışmalardan sonra insanlarda borcam buzdolabına koyulduğu gibi derindonrudurucuya dak oyulur mu? sorusu merak edilir.

Borcam neyden yapılır?

Borcam içerisinde bor maddesi bulunmaktadır. Bor bileşenlerinin ana kullanım alanı çamaşır makinelerinde beyazlatıcı olarak ve ısı yalıtımında kullanılan cam elyafının bileşenleri olarak kullanılmaktadır. Bor bileşeninin borcamda kullanılmasının amacı ısıya dayanıklı olmasını sağlamaktır.

Borcamın özellikleri

1- Borcam mutfağınızda kullanabilceğiniz sağlıklı malzemeler arasında yer almaktadır.

2- Temizlemesi kolaydır.

3- Borcamın bulaşık makinesinde yıkanabilme rahatlığı vardır.

4- Yüksek ve düşük sıcaklıkta kullanım sağlanabilir.

5- Genleşme katsayısı soda camının 3 katıdır.

6- Termal şok dayanımı oldukça yüksektir.

Borcam derin dondurucuya konur mu?

orcam ısıya ve soğuğa dayanıklı olduğu için her iki şekilde de rahatlıkla tüketebileceğiniz bir üründür. Tabii ki bor camı soğuktan direkt sıcağa ya da sıcaktan direkt olarak soğuğa almak bu ürünü etkileyebilmektedir.

Borcam sıcak ve soğuğa oldukça dayanıklıdır. Zaten borcamın yapımında kullanılan borik asit sayesinde, belirli bir sıcaklık derecesinde şekil aldığı için 300 dereceye kadar ısılarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fakat borcam kullanırken de yine dikkat edilmesi gerekenler vardır.

Mesela direkt olarak ocak üzerinde kullanmamanız oldukça önemlidir. Bu ısı cama zarar vermeyecek olsa dahi, borcamın ısıyı direkt olan alan bölgesinde hafif kararmalar meydana gelebilmektedir. Bu kararmalar elbette ki çıkabilir fakat bunun için uğraşmak yerine en başından böyle bir şey yapmamanız daha doğru olacaktır.