Borç yapılandırma vergi borçları silinecek mi?

Hükümet dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için pek çok uygulamaya devreye soktu. İşten çıkarmaların önüne geçmek için işten çıkarmalara ilişkin yasaklar getirildi. Hem işveren hem de işçinin mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneğinin yanında ücretsiz izne çıkartılanlara izin parası verilirken, belirlenen şartları yerine getirenlere ise 1000 TL’lik sosyal yardım destek ödemesi yapıldı.

Esnaf ve yatırımcıya destek olmak amacıyla yine çok sayıda destekler verildi. Vatandaşların bankalara olan kredi borçlanı ertelendi. Ancak tüm desteklere rağmen işleri iyi gitmeyen ve bunun sonucunda da devlete olan vergi borcu başta olmak üzere sigorta prim borcu, trafik cezaları gibi borçlarını ödeyemedi. Vergi borçlarını ödeyemen çok sayıda vatandaş hesapları bloke oldu. Hükümet vatandaşların borçlarından dolayı düştüğü sıkıntıyı hafifletmek için kolları sıvadı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, AK Parti, borç yapılandırma konusunda çalışmalar yürütüyor. Gelen bilgilere göre, uzun vadeli, aylık ödemelerin daha az olduğu bir çalışma yapılıyor. Yapılan bu çalışmaya göre, vergi borçları başta olmak üzere, devlete olan borçların yapılandırılması söz konusu olacak.

Borç yapılandırma ne zaman?

Borçların ana paraları uygun taksitlerle ödenmesinin yolu açılacak, borçlara ilişkin gecikme cezaları da silinip kalan kısımlar ise uzun vadelerle taksitlendirilerek ödenmesi sağlanacak. Bunun yanında borç yapılandırma ile gerekli şartları yerine getirmeyerek borç yapılandırmada hakkını kaybeden vatandaşlara yeniden hak tanınmış olunacak. Borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin Meclis’in yeni yasama yılı açılışı olan Ekim ayında açılmasıyla birlikte TBMM’nin gündemine gelmesi bekleniyor. Borç yapılandırma şartlarının neler olacağı konusunda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bankanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Vergi borcu sorgulama e devlet üzerinden yapılabileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden de yapılmakta.