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Ekonomi Borç yapılandırma ne zaman başlayacak? Hangi borçlar yapılandırılacak?
Ekonomi

Borç yapılandırma ne zaman başlayacak? Hangi borçlar yapılandırılacak?

Borç yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırılacak? Borç yapılandırma ücreti ne kadar? Borçların ne kadarı yapılandırılacak? Borç yapılandırma nereye yapılacak? Yapılandırma kaç taksit olacak? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. İşte Meclis’ten geçen vergi borç yapılandırmasına ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:30:00 -
Borç yapılandırma ne zaman başlayacak? Hangi borçlar yapılandırılacak?

Milyonlarca vatandaşın beklediği borç yapılandırması tamamlandı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yapılandırma teklifine ilişkin düzenlemede vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?

Yapılandırmaya ilişkin vatandaşlar ödeyecekleri borçlara ilişkin taksit tutarlarını merak ediyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği borç yapılandırmasında ilk taksit ödeme tarihleri de belli oldu. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu bildiren Kumdakcı, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek.

 

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