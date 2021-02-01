Borç yapılandırma başvurusu ne zaman sona eriyor? SGK Bağkur vergi KYK borçları

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlu işveren ve sigortalıların borç yapılandırma için başvuru süresi 1 Şubat 2021'de sona erecek. Aylar önce geçen kanunda, başvuru ve ilk taksit zamanlarının uzatılması için bir defaya mahsus yetki verilmişti. Bundan sonraki dönemde ise kararname ile süre uzatımı yapılamayacak. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 1 Şubat'a kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunun süresinin uzatıldığını hatırlatarak, “30 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından yapılandırma için son başvuru tarihi, 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksitin son ödeme tarihi ise 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır'' dedi.

Yapılandırma başvurusu nereden yapılacak?

SGK’ya borçlu işveren ve sigortalıların, 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait SGK alacaklarının yapılandırma kapsamında olduğunu belirten Göktaş, “7256 yapılandırmaya uzatma dahil son başvuru tarihi 1 Şubat 2021’dir. İşveren ve sigortalılarımızın müracaatlarını bekliyor bu fırsatları kaçırmayın diyoruz. Başvurularınızı 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz. Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle işveren ve sigortalılarımıza, yapılandırma müracaatlarını e-sigorta kanalıyla veya e-devlet yoluyla yapmalarını tavsiye ediyoruz. Borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si siliniyor. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir” dedi.