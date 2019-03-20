Borç batağındaki CHP’li Yalova Belediyesi’nde makam aracına haciz şoku

AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Muğlim Bağatar, astronomik borçlar nedeniyle belediyenin İcra Müdürlüğü’nden daha aktif olduğunu söyledi. Yalova Belediyesi’nin iflasın eşiğinde olduğunu ifade eden Bağatar, "250 milyon borç ve hacizli bağlama kararı olan belediye araçları var. Hatta makam aracında bile onlarca haciz işlemi olan bir başkan var" dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, ve Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, AK Parti İl binasında basın toplantısı düzenledi.

Başkan Muğlim Bağatar yaptığı açıklamada Yalova Belediyesi’nin hiçbir döneminde yaşamadığı kadar büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Belediyenin borçları yüzünden bir çok aracına hatta belediye başkanının kullandığı makam aracına kadar haciz geldiğini iddia eden Bağatar,"Hacizlerle, icralarla, belediyedeki masalara, sandalyelere, veznede oturup günlük su tahsilatını yapan belediye çalışanlarının başında icra memurları durup, gelen her kuruşu belediyeden tahsil etmeye çalışıyorlar. Çok üzücü bir durum. Kurumları bu şekilde ayaklara düşürmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ciddi sıkıntılar var. Belediyenin problemleri var. Daha elimizde uzunca bir liste var. Bir sürü plaka, araç dökümü ve fotoğrafları var. Bu araçlar üzerinde haciz kararları var. Sağ olsun devletimiz duyarlı, vatandaşın alacağı var. Belediyenin, itfaiye, cenaze aracını haciz etmiş. Bunlara itiraz edildiğinde devlet acıyor, ambulansı, itfaiye aracını haciz etmeyin. Allah muhafaza bir yangın durumunda bunların pervasız davranışları yüzünden vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlike altına girmesin. Aldığımız duyumlara göre belediyenin borçlu olduğu firmaların avukatları, köy otobüs duraklarını, otogar ve çevresinde belediye otobüslerinin peşinden koşuyorlar. Bir belediyenin düştüğü duruma bakın. Alacaklı avukatlar otobüs duraklarında bekleyip otobüsleri haciz etmeye çalışıyorlar" dedi.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü ise "Yaşanmaya başlanan ve daha da büyüyerek sürecek süreç çöp krizi ve hacizli araçlarla ilgili olarak Yalova’nın menfaatine üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız demiştik. Çünkü Yalovalılara hizmet siyaset üstü bir kavramdır. Kimsenin Yalova’yı, Yalovalıları olumsuz koşullara sürüklemeye hakkı yoktur. İktidar partisi temsilcileri olarak sorunun çözümü için yaptığımız çağrı basit, yalanlayıcı bir yanıtla geçiştirilmiştir. Biz durumun vahametini haftalar önce açıklamıştık. Maalesef sözün bittiği yerdeyiz. Yalova Belediyesi iflasın eşiğinde ve sadece iflas ettiğini duyuramıyor. Makamlar kalıcı, kişiler geçicidir. Yalova Belediye Başkanının makam arabasında bile 10’un üzerinde haciz var. Bu izah edilebilecek, açıklanabilecek, kabul edilebilecek bir durum asla ve asla değildir. Borç sarmalı 250 milyon lirayı geçmiştir. İnkar, iftira, yalanma ile bu gerçek artık gizlenemez boyuta gelmiştir" diye konuştu.

"Vefa değil veda zamanı"

Güçlü, sözlerini şu şekilde sürdürdü. "Çoğumuzun ismini daha yeni öğrendiği, belediyenin yemeklerinde verdiği, yengeçli lüks yemekler yiyerek, belediyeye 4 milyon lira fatura edilerek bu işler olmuyor.Yalova vefalıdır ama siz yengeç yiyip sefasını sürecekseniz Yalovalı da cefasını çekecek. Böyle bir yağma yok. Yalova’yı borç batağına sürükleyenlere Yalovalının vefa değil veda zamanı gelmiştir. Kamuoyuna çağrımızdır. Evet sorun ve tablo vahim ama biz söz veriyoruz. Yalova’yı dünya kenti yapacak projelerimiz, istihdam sorununu çözecek projelerimiz hayata geçirilecek teker teker ve Vefa Beyin tarihe geçecek borç uygulamalarında kısa sürede hepsinin izini sileceğiz"

Güçlü, daha sonra üzerinde haciz olan itfaiye araçları, belediye otobüs ve cenaze araçlarıyla ilgili resimler ve belgeleri paylaştı.