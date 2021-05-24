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Gündem Borç batağına düştüler! CHP'li belediyelerde satış tam gaz
Gündem

Borç batağına düştüler! CHP'li belediyelerde satış tam gaz

CHP’li başkanlar, borç batağından çıkmak için gözlerini gayrimenkullere dikti. İzmir’in Bayraklı ve Seferihisar ilçelerinde belediyeye ait 12 milyon lira değerindeki üç arazinin satışa çıkarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:03:00 -
Borç batağına düştüler! CHP'li belediyelerde satış tam gaz

Seçim zamanı verdikleri sözleri yerine getirmek için kadrolarını şişiren ve işçi maaşlarını dahi ödemekte güçlük çeken CHP'li belediyeler, içine düştükleri borç batağından kurtulmak için gözünü mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkullere dikti.

İzmir Bayraklı Belediyesi Yamanlar'da, Seferihisar Belediyesi ise Sığacık'ta toplam 3 arsayı daha satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı satış furyası diğer ilçe belediye başkanlarına da sıçradı. İlçe belediye başkanları adeta Soyer'le mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satma yarışına girdi. Ocak ayından beri belediyeye ait 100'e yakın gayrimenkulü elden çıkaran Dikili Belediyesi'nden sonra şimdi de satış kervanına CHP'li Bayraklı ve Seferihisar belediyeleri eklendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar'da mülkiyeti belediyeye ait 3 bin 379 metrekare arsayı satışa çıkardı. Muhammen bedeli 10 milyon 474 bin lira olan taşınmazın 8 Haziran'da saat 10.15'te belediye encümenince kapalı teklif usulüyle satılacağı bildirildi. CHP'li belediyelerin mali krizi aşmak için sürekli gayrimenkul satması tepki çekiyor.

Tunç Soyer bitiremedi, sıra İsmail Yetişkin'de

Başka bir satış haberi ise Seferihisar'dan geldi. Tunç Soyer'in belediye başkanlığı döneminde 'gözden kaçan' iki arsa daha Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından satışa çıkarıldı. Belediyenin resmi internet sitesinde Sığacık mahallesinde biri 340, diğeri de 472 metrekare büyüklüğündeki iki arsanın 27 Mayıs Perşembe günü belediye encümeni aracılığı ile satılacağı belirtildi. Bu arsaların da 1.5 milyon lira değerinde olduğu ifade ediliyor.

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