"BORAN Obüsü" için geri sayım başladı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş., BORAN Obüsünü 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) esnasında sergiledi. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; BORAN obüsünün harp başlıklı mühimmat atışı testleri tamamlandı.

Sis mühimmatı ile atışlı testlerinin ardından BORAN, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. NATO Stok Kodu gelmek üzere olan obüsten ilk etapta, 6 ila 8 adet arasında teslim edilmesi planlanıyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek teslimatın ardından MKE A.Ş., Türk Silahlı Kuvvetleri’nden obüs ile ilgili geri dönüşleri alacak. Bahsi geçen geri dönüşlerin ardından obüs üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirilecek veyahut direkt olarak seri üretimine başlanılacak.

BORAN Obüsü

105 mm Havadan Taşınabilir Obüs, BORAN, MKEK tarafından; tugay hedefi üzerinde baskı kurmak, TSK’nın iç güvenlik operasyonları, hava operasyonları ve komando tugaylarına destek vermek için tasarlanmıştır.

BORAN, uzun menzilli mühimmatlar ile 17 kilometreyeden fazla menzile, 6 atım/dakika atım hızına ve 105 milimetrelik namluya sahiptir. 5 personel ile kullanılan obüs, 1 dakikadan az bir sürede atış pozisyonu alabilmektedir. Atış kontrol sistemi ile birlikte toplam ağırlığı 1745 kilogram olan obüs, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabilmektedir.

Obüs, 8 saat boyunca kesintisiz olarak her türlü atış görevini yerine getirebilmektedir. Atış Kontrol Sistemi, GPS ve panoramik dürbün gibi ekipmanlara sahiptir.

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