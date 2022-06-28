BORAN obüsü envantere giriyor! Tarih verildi

Dağlık alanlarda ve arazide operasyonel birliklerin ihtiyacı olan yoğun ateş desteğinin düşmana görüntü vermeden sağlanması söz konusu olduğunda, akla ilk gelen düşük maliyetli silah sistemlerinin başında havadan taşınabilir hafif çekili obüsler gelmektedir. Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra azalan topyekün cephe savaşı riski, yerini asimetrik & bölgesel vekâlet savaşlarına bırakmıştır.

TSK’nın 2000’li yılların başında hafif taktik tekerlekli araçlar ile çekilebilen ve kolay mevzi değiştirebilen, havadan helikopter ile taşınabilen ya da paraşüt ile uçaktan atılabilen ve kara ulaşımının güçlükle sağlandığı operasyon alanlarında kara birliklerini destekleyebilecek modern bir obüse olan ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Modern ateş destek birimleri ile donatılacak bu yeni obüsün geliştirilmesi için Savunma Sanayii Müsteşarlığı (günümüzde SSB) tarafından başlatılan proje 6 Kasım 2009 tarihinde imzalanan anlaşma ile yürürlüğe girmiştir.

105mm Boran Obüs Projesi için Makine Kimya Endüstrisi Kurumu silah sistemini, Aselsan ise atış kontrol sistemini geliştirmektedir. İlk sözleşmeye göre obüsün geliştirme sözleşme süresi 49 ay, 106 adet 105mm obüsün seri üretim safhası ise 54 ay olarak imzalanmıştır.

MKEK sorumluluğunda yapılacaklar

- 1 dk. içinde atışa hazır olabilirlik, havadan taşınabilirlik.

- Avandanlık hariç 1550 kg ağırlığa sahiplik.

- Dakikada 6 atış gerçekleştirebilirlik.

- 17 km menzillik.

- 360 dereceye (6400 milyeme) atış yapabilirlik.

- Envanterdeki modern ve klasik mühimatları atabilirlik.

- Ateş destek otomasyon sistemi ADOP-2000’le entegre çalışabilirlik.

ASELSAN sorumluluğunda yapılacaklar

- Sayısal ortamda ateş planlaması ve atış görevi icrası.

- Ataletsel Konumlama Sistemi sayesinde sürekli konum ve namlu yönelimi tespiti.

- NATO Armament Ballistic Kernel (NABK), Adedi Atış Cetvelleri veya Özel Balistik Yazılımlar kullanarak hassas ve hızlı balistik hesaplama.

- İlk Hız Yönetimi

- Namlu yönelim bilgilerinin grafik olarak görüntülenmesi.

- Lazer Mesafe Ölçme Cihazı ve Termal Görüş Sistemi ile görerek atış.

- Ateş Destek ve Komuta Kontrol sistemleri ile sayısal telsiz haberleşmesi.

- Sayısal harita üzerinde muharebe unsurlarına ait bilgileri görüntüleme.

- Görev odaklı, menü kontrollü grafiksel kullanıcı arayüzü çözümleri.

Sistem ana birimleri

- Atış Kontrol Bilgisayarı (AKB)

- Kontrol ve Görüntüleme Ünitesi

- Nişancı Görüntüleme Ünitesi (NGÜ)

- Ataletsel Navigasyon Sistemi

- İlk Hız Ölçme Radarı (İHÖR)

- Lazer Mesafe Ölçerli Görerek Atış Sistemi (GAS)

- Güç Kontrol Ünitesi (GKÜ)

- Sayısal Telsiz

- AKÜ

- Jeneratör

Çeşitli kaynaklarda L118 prototip üzerinde şekillendiği belirtilen Boran 105mm obüsünün ağırlığı 1700 kg olarak yazılmaktadır. Fakat yapılan son iyileştirmeler ile obüs ağırlığı projenin başında talep edilen 1550 kg’ye yaklaşmıştır. Kuvvetin projeyi revize etmesiyle birlikte obüsün hafifliği önceliğini yitirmiştir ve kürsü yerine amortisçr eklenmiştir. Hafifleyen obüse eklenen bu amortisör sistemi, obüsü atıştan sonra bir miktar zıplatarak namlunun şahlanmasına sebep olmuştur fakat geliştirilen amortisman sistemi ile zıplama problemi çözülmüştür.

105mm Boran Obüsü dipten yanmalı geliştirilmiş mühimmat ile 17 km menzile ulaşabilmektedir. Roket destekli mühimmatın namlu içinde yapacağı basınç henüz test edilmemiştir. 105mm Boran Obüsünün ağırlığı kesin olmamakla birlikte Aselsan atış kontrol sisteminin tamamı ile birlikte 1710 kg olarak belirtilmektedir. Dünyadaki muadilleri ile aynı seviyeye gelen obüsün yere daha sağlam oturması ve atış hassasiyetinin sağlanması için ağırlığının daha fazla düşürülmemesi planlanmaktadır.

DefenceTürk