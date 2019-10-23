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Bor madeni nedir? Bor nerelerde kullanılır?

İlkokul yıllarında öğretilen konulardan biri de Türkiye'nin bor madeni yönünden son derece zengin bir ülke olduğudur. Bu bilgiyi unutanlar ya da bilmeyenler internetten "Bor madeni nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, bor nerelerde kullanılır?

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:38
Bor madeni nedir? Bor nerelerde kullanılır?

İlkokul yıllarında öğretilen konulardan biri de Türkiye'nin bor madeni yönünden son derece zengin bir ülke olduğudur. Bu bilgiyi unutanlar ya da bilmeyenler internetten "Bor madeni nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, bor nerelerde kullanılır?

Bor madeni nedir?

Bor, periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Periyodik cetvelin 3A grubunun ilk ve en hafif üyesidir.

Bor, 4000 sene önce ortaya çıkartılmış ve ilk kez Tibet’te kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde Hititliler ve Sümerliler tarafından gümüş ve altın işçiliğinde kullanılmış, Araplar da ilaç ile alakalı işlerinde, Eski Yunanlılarda temizlik ile alakalı işlerinde, Romalılarda cam işlemelerinde ve Mısırlılarda mumyalama ile alakalı işlerinde kullanmışlardır.

Bor nerelerde kullanılır?

Bor madeni konusunda dünyanın en zengin ülkeleri arasında Türkiye, ABD ve Rusya yer alıyor. Bor madeni birçok alanda yaygın olarak kullanılıyor.İşte, bor madeninin kullanıldığı alanlar;

Cam sanayi

Seramik sanayi

Nükleer Sanayi

Elektronik, elektrik sanayi

Bilgisayar sanayi

Askeri araç üretimi

İletişim araçlarında

İnşaat sektöründe

Enerji sektörü

İlaç sanayi

Kozmetik sanayi

Tıp

Kimya sanayi

Temizlik ürünlerinde

Kağıt sanayinde

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:38
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