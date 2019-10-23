Bor madeni nedir? Bor nerelerde kullanılır?
İlkokul yıllarında öğretilen konulardan biri de Türkiye'nin bor madeni yönünden son derece zengin bir ülke olduğudur. Bu bilgiyi unutanlar ya da bilmeyenler internetten "Bor madeni nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, bor nerelerde kullanılır?23 Ekim 2019 Çarşamba 22:38
İlkokul yıllarında öğretilen konulardan biri de Türkiye'nin bor madeni yönünden son derece zengin bir ülke olduğudur. Bu bilgiyi unutanlar ya da bilmeyenler internetten "Bor madeni nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, bor nerelerde kullanılır?
Bor madeni nedir?
Bor, periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Periyodik cetvelin 3A grubunun ilk ve en hafif üyesidir.
Bor, 4000 sene önce ortaya çıkartılmış ve ilk kez Tibet’te kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde Hititliler ve Sümerliler tarafından gümüş ve altın işçiliğinde kullanılmış, Araplar da ilaç ile alakalı işlerinde, Eski Yunanlılarda temizlik ile alakalı işlerinde, Romalılarda cam işlemelerinde ve Mısırlılarda mumyalama ile alakalı işlerinde kullanmışlardır.
Bor nerelerde kullanılır?
Bor madeni konusunda dünyanın en zengin ülkeleri arasında Türkiye, ABD ve Rusya yer alıyor. Bor madeni birçok alanda yaygın olarak kullanılıyor.İşte, bor madeninin kullanıldığı alanlar;
Cam sanayi
Seramik sanayi
Nükleer Sanayi
Elektronik, elektrik sanayi
Bilgisayar sanayi
Askeri araç üretimi
İletişim araçlarında
İnşaat sektöründe
Enerji sektörü
İlaç sanayi
Kozmetik sanayi
Tıp
Kimya sanayi
Temizlik ürünlerinde
Kağıt sanayinde
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