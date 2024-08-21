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Spor Bombanın büyüğünü patlattı... Beşiktaş istemişti! İtalyan devine transfer oldu! Gündeme bomba gibi düştü
Spor

Bombanın büyüğünü patlattı... Beşiktaş istemişti! İtalyan devine transfer oldu! Gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2024-08-21 21:57:00 - 2024-08-21 22:03:15
Bombanın büyüğünü patlattı... Beşiktaş istemişti! İtalyan devine transfer oldu! Gündeme bomba gibi düştü

Serie A ekiplerinden Napoli, Beşiktaş'ın da bir dönem ilgilendiği David Neres'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Serie A devi Napoli, bir dönem Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i kadrosuna kattı.

Dev Bonservis

Napoli'nin, Brezilyalı oyuncu için Portekiz ekibi Benfica'ya 28 Milyon Euro bonservis bedeli ödediği bildirildi.

Çok yönlü

Brezilyalı yıldız, ağırlıklı olarak sağ kanat olmak üzere, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyebiliyor.
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Van Bronckhorst istemişti
Beşiktaş'ın kanat transferi için yıldız oyuncuya teklif götürdüğü bildirilirken, Siyah-Beyazlı kulüp bu girişiminden sonuç alamamıştı.

Ajax ve Benfica performansı 
Ajax kariyerinde 180 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu genel istatistiklerde 47 gol ve 41 asist üretirken son olarak forma giydiği Benfica'da 83 maçta 17 gol ve 26 asistlik katkı verdi. 

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