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Spor Bombalar peş peşe patladı! Trabzonspor'da imza şov başlıyor
Spor

Bombalar peş peşe patladı! Trabzonspor'da imza şov başlıyor

Trabzonspor, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Enzo Perez ve Danny Rose’da resmi açıklama her an gelebilir.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:49:00 -
Bombalar peş peşe patladı! Trabzonspor'da imza şov başlıyor

Şu ana kadar Berat dışında transferi olmayan Trabzonspor, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Enzo Perez ve Danny Rose'da resmi açıklama her an gelebilir. Hakan Arslan için görüşmeler sürüyor. Son aday ise Carcela!

Enzo Perez için geri sayım

Trabzonspor, Arjantinli yıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. Artık yıldız futbolcu, kulübü River Plate ile olan sözleşmesini fesh etmek için son detayları konuşuyor. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta bitmeden Trabzon'a gelebileceği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın çok istediği Perez ile toplam 1.8 milyon Euro'dan 1.5 senelik sözleşme imzalanması bekleniyor.

Danny Rose bonservisini alıyor

Trabzonspor-Danny Rose flörtü, İngiliz basınında da yer almaya başladı. Çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini hemen fesh etmek için Tottenham'la görüştüğü kaydedildi. Londra temsilcisinin bu talebe olumlu yaklaştığı öğrenildi. 29 kez İngiltere Milli Takım formasını da giyen Rose'nin, başka talipleri olmasına rağmen tercihini Trabzon'dan yana kullanacağı kaydedildi.

Hakan için sıkı pazarlık

Abdullah Avcı'nın orta sahaya istediği bir diğer isim Hakan Arslan. Sivasspor ile çok iyi bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu için kulüpler arasında sıkı bir pazarlık yaşanıyor. 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinin sonuna yaklaşırken Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynamaya sıcak bakıyor. Bordo-Mavili yönetim, takas ağırlıklı bir formülle bu işi bitirmeye çalışıyor.

Carcela gündeme geldi

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı sonrası Bordo-Mavililer, hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilen oyuncu arayışına başladı. Gündeme gelen ilk isim Standard Liege'in yıldızı Mehdi Carcela-Gonzalez oldu. Faslı futbolcuyu gözden çıkaran Belçika ekibi, sezon sonunda sözleşmesi biteceği için uygun bir bedelle Carcela'yı satmaya hazır. İlk görüşmenin kısa sürede yapılacağı öğrenildi. (Fanatik)

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