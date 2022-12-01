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Yerel Bombadan şüphelenilen çantaya akılalmaz müdahale! Otobüsten indirip kaldırıma bıraktı
Yerel

Bombadan şüphelenilen çantaya akılalmaz müdahale! Otobüsten indirip kaldırıma bıraktı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otobüsün içerisinde bulunan ve yolcular tarafından dışarıya bırakılan şüpheli çanta boş çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 23:16:00 -
Bombadan şüphelenilen çantaya akılalmaz müdahale! Otobüsten indirip kaldırıma bıraktı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otobüsten kaldırıma bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, halk otobüsünde şüpheli bir çanta gören yolcular, içerisinde bomba olabileceğinden şüphelenerek otobüs sürücüsüne bildirdi. Sürücü otobüsü durdurunca yolculardan biri çantayı alıp kaldırıma bırakarak polise haber verdi.

Polis zırhlı kalkan oluşturdu

Olay yerine giden polis ekipleri, zırhlı araçla kalkan oluşturup yolu trafiğe kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.

Valilik açıklama yaptı

Yaşanan olayın ardından Şanlıurfa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Akşam saatlerinde halk otobüsünde yolculuk yapan vatandaşımız çantasını otobüste unutmuş olup, başka bir şahıs tarafından otobüsten alınan çanta AVM bahçesine bırakılmıştır. Emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri alıp çantayı fünye ile imha etmişlerdir. Çanta boş çıkmış olup, ilimizde asayiş ve güvenlik konusunda bir aksaklık bulunmamaktadır” denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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